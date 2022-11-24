Одна из самых ядовитых змей в мире укусила ребенка в детском саду

Daily Mail: сетчатая коричневая змея заползла в детский сад и укусила ребенка

Сетчатая коричневая змея в австралийском городе Боуэн, штат Квинсленд, заползла в помещение детского сада и укусила ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники детского сада обнаружили извивающуюся сетчатую коричневую змею длиной около 40 сантиметров рядом с ребенком. На руке их подопечного оказались две колотые раны.

Пострадавший проходит лечение после укуса. Его состояние не уточняется. Сетчатые коричневые змеи считаются одними из самых ядовитых в мире.

Длина взрослой сетчатой коричневой змеи может достигать 2,5 метра. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что сетчатая коричневая змея проникла в помещение детского сада в австралийском городе Нарангба, штат Квинсленд. Сотрудники учреждения не испугались рептилии и закрыли все двери в помещениях, где находились дети, после чего оцепили территорию и вызвали змеелова.

