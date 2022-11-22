Одна из самых ядовитых змей в мире проникла в здание детского сада

Newsweek: в детском саду Австралии заметили одну из самых ядовитых змей в мире

Сетчатая коричневая змея, которая считается одной из самых ядовитых в мире, проникла в помещение детского сада в австралийском городе Нарангба, штат Квинсленд. Об этом сообщает Newsweek.

Сотрудники детского сада заметили в холле змею, которой каким-то образом удалось проникнуть на территорию здания. Они не испугались рептилии и закрыли все двери в помещениях, где находились дети, после чего оцепили территорию и вызвали змеелова.

Специалист по отлову змей Стивен Браун приехал на место происшествия и за две минуты изловил 70-сантиметровую рептилию. После этого он отвез ее в буш и выпустил подальше от домов и дорог.

Браун подчеркнул, что сильно переживал: все могло закончиться очень плохо, но змею удалось быстро увезти благодаря грамотным действиям педагогов детского сада. «Дети не знали, что происходит, а сотрудники поразительно хорошо справились с ситуацией», — заявил змеелов. Он объяснил, что в жаркие дни рептилии пытаются проникнуть в прохладные здания, чтобы найти комфортное место для отдыха.

За пять лет работы ловцом змей рептилии никогда не кусали Брауна, но однажды сетчатая коричневая змея оцарапала его палец, пока находилась в сумке. «После этого я лежал в реанимации и чуть не погиб. Мои меры предосторожности заключаются в том, чтобы относиться к каждой змее по-разному. Все змеи ведут себя по-своему. А еще я ношу аптечку первой помощи на случай укуса», — рассказал он. В некоторых случаях укусы змей могут быть смертельны, однако противоядие может спасти пострадавших от гибели.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что покупатель винного магазина Liquorland в австралийском городе Палмерстон обнаружил сетчатую коричневую змею в холодильнике. Сотрудник магазина вызвал специалистов, которым удалось поймать змею и выпустить ее на свободу на безопасном от людей расстоянии.