Мужчина пошел за вином и увидел среди бутылок одну из самых ядовитых змей мира

News.com.au: покупатель обнаружил ядовитую змею среди бутылок вина в магазине

Покупатель винного магазина Liquorland в австралийском городе Палмерстон обнаружил сетчатую коричневую змею в холодильнике. Об этом сообщает News.com.au.

Австралиец пошел в магазин и увидел одну из самых ядовитых змей мира среди бутылок вина. Он сделал снимок и опубликовал его в интернете. По словам пользователей, они не сразу заметили рептилию на фотографии. Многие признались, что не задумываясь открыли бы дверь холодильника с вином, что могло бы стоить им жизни.

Сотрудник Liquorland вызвал специалистов, которым удалось поймать змею и выпустить ее на свободу на безопасном от людей расстоянии. «Я был так удивлен, когда узнал, что это смертельно ядовитая змея, а не древесный уж, как предполагали некоторые», — говорит он. Работник предположил, что рептилия проникла в магазин из-за того, что рядом со зданием находятся кустарниковые заросли.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что женщина проснулась от шевелений под одеялом и обнаружила в постели змею. Сперва она подумала, что к ее ноге прикасается собака.