Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:01, 7 ноября 2022Из жизни

Женщина проснулась от шевелений под одеялом и обнаружила в постели змею

The Mirror: 23-летняя женщина обнаружила в своей постели змею, пропавшую из дома соседки

Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress.com

23-летняя Таша Лэйн спала со своим бойфрендом, 25-летним Риисом Парильоном, проснулась посреди ночи от шевелений под одеялом и обнаружила в постели кукурузную змею. Об этом сообщает The Mirror.

Сперва женщина подумала, что к ее ноге прикасается собака по кличке Харли. Когда Лэйн включила фонарик и заглянула под одеяло, она увидела, что на ее собаке лежит ярко-оранжевая змея. Женщина вскочила с кровати и начала громко кричать, чем разбудила всех членов семьи. «Я подумала: "О боже, она меня убьет". Риис заглянул под одеяло и тоже вскочил. Я никогда не видела, чтобы кто-то подпрыгивал так высоко», — вспоминает она.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021

Позже выяснилось, что змея принадлежит их соседке Джейд Форестер. Рептилия уползла несколько месяцев назад. Соседка забрала змею и рассказала, что в течение трех недель искала ее вместе с сыном. Она добавила, что мальчик невероятно обрадовался возвращению питомца.

Маисовый полоз, также известный как кукурузная змея — неядовитая змея, обитающая преимущественно на кукурузных полях, лесных полянах и в заброшенных зданиях на юго-востоке США. Считается одной из самых популярных рептилий для разведения, так как неприхотлива и хорошо переносит неволю.

Ранее сообщалось, что в США Триш Уилчер нашла у себя под кроватью змеиное гнездо. По словам женщины, сначала она приняла змею за комок пуха на полу, а потом заметила, что он шевелится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Венгрия отказалась поддержать планы ЕС по совместному финансированию Украины
В Индонезии допустили отсутствие Путина на саммите G20
На Украине посоветовали готовиться к блэкауту в стране
Стало известно о планах Трампа объявить об участии в выборах президента
Турция предложит продлить продуктовую сделку на год
Стало известно о планах Украины забросить диверсантов в три российских региона
В Кишиневе задержали пару пожилых украинцев из-за контрабанды денег
Россиянин пнул полицейского в лицо и попал под следствие
В США прогремело несколько взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.