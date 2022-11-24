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11:24, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили об угрожающей Киеву зависимости от сервиса Starlink

FP: зависимость Киева от оплаты Западом сервиса Starlink создает угрозу для Украины

Фото: Nina Lyashonok / Globallookpress.com

Чрезмерная зависимость украинских властей от спутникового интернета Илона Маска Starlink может представлять угрозу для всей страны. Об этом в статье для Foreign Policy пишет обозреватель Риши Айенгар.

По словам автора публикации, функционирование спутниковой системы на Украине зависит от внешнего и крайне неустойчивого финансирования.

Айенгар процитировал замглавы украинского кабмина Ольгу Стефанишину, которая заявляла, что правительство смогло работать именно благодаря Starlink.

Работа сервиса не предоставлялась полностью бесплатно. Частично ее оплатили США, Великобритания и Польша. В этом имеется серьезная опасность, поскольку в октябре уже был случай, когда более тысячи терминалов системы отключились из-за отсутствия финансирования.

С тех пор администрация Зеленского ищет альтернативные варианты на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а в Вашингтоне пытаются разработать план для облегчения предоставления спутникового интернета в будущем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с Reuters рассказал о планах Киева просить помощи у зарубежных партнеров в том случае, если SpaceX Илона Маска потребует оплаты за работу Starlink на территории страны.

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Варвара Кошечкина
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