Захарова отреагировала на задержание двух россиян в Швеции

Захарова заявила, что Москва не получала от Швеции информации о задержании двух россиян

Москва не получала от Швеции официальной информации о задержании двух российских граждан по подозрению в шпионаже. Так отреагировала на указанные сообщения официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на заявление шведской полиции, в котором не раскрывается национальность и личности задержанных, а также страна, в чью пользу они якобы занимались шпионажем. «Мы, безусловно, относимся самым тщательным образом и с огромным вниманием к защите прав граждан нашей страны по линии наших загранучреждений, и в случае необходимости им оказывается вся требуемая и положенная помощь, а иногда во многом даже больше. Но в данном случае ситуация обстоит так», — заключила она.

22 ноября сообщалось, что в Швецию арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать свою фирмы для незаконной разведки.