Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек

Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного чиновника.

Радикалы избили трех женщин и девять мужчин на глазах у сотен местных жителей на стадионе в городе Пул Алам в провинции Логар. Приглашение на наказание офис губернатора отправил через социальные сети «почетным ученым, моджахедам, старейшинам, вождям племен и местным жителям».

Осужденные за кражу и супружескую измену получили от 21 до 39 ударов плетью каждый. По словам чиновника, на избиениях присутствовали сотни людей и что был наложен запрет на фото- и видеосъемку.

«Законы шариата — единственное решение проблем в Афганистане, и они должны соблюдаться», — позже заявил заместитель губернатора Логара Энаятулла Шуджа в заявлении по поводу избиений.

Такие публичные порки, а также публичные казни и забрасывание камнями за предполагаемые преступления были обычным явлением в первый период правления талибов, с 1996 по 2001 год, когда боевики были изгнаны в ходе вторжения под руководством США.

Ранее верховный лидер Афганистана, и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам.

Захватив власть в стране в августе 2021 года, талибы пообещали придерживаться более мягкой версии правления, характерного для талибов в 1990-х. При этом правозащитники отмечают, что группировка постоянно нарушает свободы граждан, в особенности — женщин. Женщинам, в частности, запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника. Им также нельзя занимать некоторые должности.