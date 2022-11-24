Информация об ударе ВС РФ по жилому дому в Краматорске оказалась недостоверной

Информация о ракетном ударе ВС РФ по жилому дому в Краматорске оказалась недостоверной

Информация о ракетном ударе Вооруженных сил России (ВС РФ) по жилому дому в Краматорске оказалась недостоверной.

Первые сообщения о ракетном ударе в Краматорске распространились в украинских Telegram-каналах 26 сентября. В публикациях говорилось, что российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску — одна ракета упала в парк скульптур «Рожденные в Украине», а другая попала в пятиэтажный жилой дом. В результате несколько человек получили ранения.

В местных Telegram-каналах также появились фотографии обломков ракет, по которым оружие невозможно идентифицировать как российское. Власти Украины при этом обвиняли в обстреле российскую сторону. Доказательства причастности Москвы к случившемуся не приводились.

Спустя два месяца — 24 ноября — газета New York Times после разговора с очевидцами и анализа обломков ракет сообщила, что в жилой дом в Краматорске попала американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным американской стороны, ракета сбилась с курса.

Два представителя Пентагона сообщили, что нет никаких признаков того, что российским силам удалось захватить или использовать ракеты HARM с начала их поставок на Украину. Украинские власти не прокомментировали ракетный удар.

Сообщение о том, что Россия ударила по жилому дому в Краматорске, распространялось преимущественно в украинских СМИ. Российские издания опубликовали данные New York Times об американском происхождении ракеты.