В Москве арестовали трех граждан Украины за подготовку теракта

В Москве суд арестовал трех граждан Украины за подготовку теракта и хранение оружия

В Москве арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 24 ноября, со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда столицы сообщает ТАСС.

Фигуранты — Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев — будут находиться в СИЗО до 23 января 2023 года. Их подозревают в приготовлении к совершению теракта организованной группой и незаконном хранении оружия. Подробности дела пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов.