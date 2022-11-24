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11:02, 24 ноября 2022Силовые структуры

В Москве арестовали трех граждан Украины за подготовку теракта

В Москве суд арестовал трех граждан Украины за подготовку теракта и хранение оружия

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 24 ноября, со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда столицы сообщает ТАСС.

Фигуранты — Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев — будут находиться в СИЗО до 23 января 2023 года. Их подозревают в приготовлении к совершению теракта организованной группой и незаконном хранении оружия. Подробности дела пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов.

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Екатерина Власова
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