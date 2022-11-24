Мишустин заявил о тяжелой обстановке в новых регионах России

Премьер-министр Мишустин сообщил о рисках повреждения инфраструктуры в новых регионах РФ

В новых регионах России обстановка остается тяжелой, на территориях сохраняются риски повреждения инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в новых российских регионах осложнилась ситуация с подготовкой к зиме, но власти делают все возможное для разрешения всех вопросов.

«Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы», — сказал Мишустин.

Он заверил, что все работы будут продолжаться до тех пор пока все запланированные мероприятия не будут реализованы. Мишустин призвал уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания.

Ранее власти Москвы рассказали о материальной поддержке жителей новых регионов России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.