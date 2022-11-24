Выпускница устроилась работать на кладбище ради баланса между жизнью и работой

SCMP: девушка выбрала работу на кладбище ради баланса между работой и личной жизнью

Выпускница университета из китайского города Чунцин выбрала работу на кладбище, чтобы избежать офисных правил и соблюсти баланс между работой и личной жизнью. Об этом сообщает SCMP.

22-летняя Тань стала известна в соцсетях после того, как рассказала, что устроилась работать на кладбище. «Это простая ненапряжная работа. Здесь есть кошки, собаки и интернет», — объяснила свой выбор девушка.

Тань описала свою работу как «жизнь на ранней пенсии». Она подчеркнула, что у нее достаточно свободного времени, она может наслаждаться красивыми пейзажами и не обременена соблюдением правил офисной жизни. Поскольку она живет в местном общежитии вместе с коллегами, ей не требуется тратить много времени, чтобы добраться до рабочего места.

В обязанности девушки входит встреча посетителей, продажа надгробий и подметание могил от имени родственников усопших. Тань получает зарплату в размере четырех тысяч юаней (33,8 тысячи рублей), в то время как средняя ежемесячная зарплата в Чунцине составляет 2,8 тысячи юаней (23,6 тысячи рублей).

Девушка работает шесть дней в неделю с половины девятого утра до пяти часов вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Тань специализировалась на похоронах и управлении кладбищами в университете. Она подчеркнула, что для нее это вполне естественная работа. «Сейчас я удовлетворена своей жизнью, и буду работать здесь и далее», — сказала она.

Пользователей соцсетей удивило, что недавняя выпускница вуза выбрала такую работу, учитывая, что кладбища считаются несчастливыми и неприятными местами. Однако еще большее число пользователей высказались в поддержку девушки, возможно, отразив тенденцию отказа от тяжелой работы среди представителей поколения Z.

В последние годы китайское общество столкнулась с социальным движением, в рамках которого молодые люди стремятся ограничиваться на работе выполнением необходимого минимума обязанностей. Это движение возникло в качестве протеста против переработок и завышенных ожиданий.

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