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12:12, 24 ноября 2022Россия

Глава «Росатома» заявил о необходимости зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: ни одна пуля не должна пролететь рядом с Запорожской АЭС

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужна, ее параметры понятны: ни одна пуля не должна пролететь рядом. Такое заявление сделал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова в четверг, 24 ноября, приводит ТАСС.

«Мы в нее верим, она нам нужна... Еще раз хочу провозгласить принцип. Ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции», — отметил Лихачев.

Глава госкорпорации также высказал мнение, что Украина самостоятельно вряд ли примет решение о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. «Здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники», — считает он.

21 ноября гендиректор «Росатома»на полях международного форума «Атомэкспо» в Сочи заявил, что интенсивность обстрелов ЗАЭС со стороны Украины может быть связана с резолюцией управляющего совета МАГАТЭ.

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Евгения Куликова
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