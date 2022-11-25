Глава МИД ФРГ проведет совещание по оказанию помощи Украине в преддверии зимы

Глава МИД ФРГ Бербок проведет совещание по оказанию помощи Украине в преддверии зимы

На следующей неделе на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте будет созвано совещание по поводу оказания помощи Украине в преддверии зимы. В нем будут участвовать не только представители «Большой семерки» (G7), но и главы МИД других стран, пишет Bild.

Совещание пройдет по инициативе главы немецкого МИД Анналены Бербок. Она пояснила, что предстоит обсудить, как защитить украинские города от атак и восстановить разрушенную инфраструктуру страны.

Кроме того, ФРГ намерена увеличить свою помощь Украине: местные министерства уже закупили в общей сложности более двух тысяч генераторов, часть из них уже доставлена в Киев. Также на Украину отправят одеяла, продукты питания и топливо.

Как говорил ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, чтобы помочь Украине пережить холодную зиму в преддверии заморозков в регионе, в состав поставок помощи включат горючее и медикаменты.