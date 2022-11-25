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12:16, 25 ноября 2022Мир

В НАТО заявили о намерении помочь Украине пережить зиму

Генсек НАТО Столтенберг заявил о новом пакете помощи Украине в преддверии холодной зимы

Фото: Johanna Geron / Reuters

На встрече глав МИД стран-участников НАТО будет принято решение о новом пакете помощи Киеву. Чтобы помочь Украине пережить холодную зиму в преддверии заморозков в регионе, в состав поставок включат горючее и медикаменты. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Также генсек сообщил о намерении пригласить на встречу глав МИД представителей Украины, Грузии и Молдавии, чтобы обсудить меры по увеличению военных возможностей этих стран-партнеров со стороны НАТО.

Ранее киевские власти сообщили, что примерно половина населения Киева остается без электричества. «50 процентов жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии», — говорится в заявлении властей. Уточняется, что до этого данный показатель составлял 70 процентов. Кроме того, в Киеве полностью восстановлено водоснабжение.

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Виктория Кондратьева
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