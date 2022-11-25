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04:27, 25 ноября 2022Силовые структуры

Пристававшего к школьнице строителя задержали на российском курорте

МВД: в Анапе задержали строителя, пристававшего к 13-летней школьнице

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Анапе задержали строителя, пристававшего к 13-летней школьнице в ДНТ «Южное». Об этом сообщила пресс-служба городского ОМВД.

Правоохранители заинтересовались мужчиной после того, как мама девочки опубликовала пост в Telegram-канале «Типичная Анапа», в котором рассказала, что с ее дочерью активно пытался познакомиться строитель одной из бригад, которая работает в дачном товариществе.

Полицейские установили личность нарушителя и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции в селе Витязево. Проводится проверка.

Ранее в Москве полицейские задержали 54-летнего мужчину за домогательства к 12-летней девочке. По данным следователей, злоумышленник приставал к знакомой школьнице в квартире. Затем он пугал ребенка и угрожал причинить вред ее матери.

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Марина Совина
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