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08:21, 25 ноября 2022Россия

Военных в ДНР подготовят к штурму позиций под Авдеевкой

На полигонах в ДНР военные 1-й Славянской бригады готовятся к штурму позиций под Авдеевкой

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Вновь прибывшие военнослужащие проходят подготовку по тактике и тактической медицине на учебных полигонах в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Пополнившие ряды 1-й Славянской бригады бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепленные позиции противника.

По словам офицера народной милиции ДНР, военных обучают «брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год». «Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой», — указал он.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении. Разведка 1-й Славянской бригады при помощи беспилотников обнаруживает противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам, которые ведут огонь из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Марина Совина
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