Пленный боевик «Азова» Дудчак признал единство русского и украинского народов

Пленный боец из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Владислав Дудчак в беседе с РИА Новости признал единство русского и украинского народов.

По словам украинца с позывным «Доцент», имеющего ученое звание кандидата философских наук, Россия и Украина объединены общей историей, забыть которую невозможно. Он подчеркнул, что русские и украинцы «генетически абсолютно не отличаются».

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно», — сказал пленный.

Дудчак также указал, что ранее такого понятия, как «украинцы», не существовало. «Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского», — заключил украинский боец.

Ранее пленный азовец Михаил Швец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский публично лгал, говоря о стойкости боевиков полка во время обороны Мариуполя. Как он утверждает, военным «Азова» отдали приказ стоять до конца и не оставили другого выбора.