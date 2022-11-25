Опубликована карта боевых действий на Украине на 25 ноября

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 25 ноября

Министерство обороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 25 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские ВКС нанесли удары по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе села Великие Хутора под Харьковом. Всего было уничтожено до двухсот боевиков.

Российские военнослужащие сумели отразить контратаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Бахмутское на донецком направлении. Кроме того, противник предпринял безуспешные атаки на купянском направлении, в результате ВС РФ уничтожили более 30 солдат и три боевые машины пехоты.

Также российская армия предотвратила атаку ВСУ в направлении двух населенных пунктов в Луганской народной республике. За минувшие сутки на краснолиманском направлении удалось уничтожить более 70 бойцов ВСУ. Помимо этого российские артиллеристы и ракетчики поразили шесть пунктов управления противника.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.