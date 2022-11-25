Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:57, 25 ноября 2022Экономика

С россиянами стали чаще расплачиваться в даркнете из-за санкций

«Ъ»: в даркнете увеличилось количество предложений по проведению трансграничных платежей

Фото: Shutterstock

Услуга по проведению трансграничных платежей набирает популярность в даркнете из-за санкций. Причина — сложности с проведением денег через банки на фоне отключения их от международных платежных сервисов или отказов контрагентов. О том, что с россиянами стали чаще расплачиваться таким образом, узнал «Коммерсантъ».

В «серой» зоне увеличилось количество предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, отметили источники. Если раньше были единичные предложения, то теперь счет идет на десятки.

Это связано с неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. В объявлениях в даркнете предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии.

Клиент должен обратиться к посреднику в Тelegram-канал или на электронную почту, после этого посредник получает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую или сим-карту. Продавцу деньги поступают в криптовалюте, в среднем вывод раз в сутки может быть от 100 тысяч рублей. В некоторых случаях комиссия может превышать 50 процентов от суммы провода.

В марте специалисты по кибербезопасности зафиксировали утечку данных банковских карт тысяч россиян. За последние три дня в даркнет были слиты данные более ста тысяч карт из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду
Один тип квартир подешевел в Москве
В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
В здании парламента Киргизии произошел пожар
Россиянам раскрыли простой способ сэкономить на покупках в интернете
Сотрудникам ОПК захотели выплатить почти 300 тысяч рублей при переезде
Смертельное массовое ДТП на МКАД попало на видео
Российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.