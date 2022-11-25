С россиянами стали чаще расплачиваться в даркнете из-за санкций

«Ъ»: в даркнете увеличилось количество предложений по проведению трансграничных платежей

Услуга по проведению трансграничных платежей набирает популярность в даркнете из-за санкций. Причина — сложности с проведением денег через банки на фоне отключения их от международных платежных сервисов или отказов контрагентов. О том, что с россиянами стали чаще расплачиваться таким образом, узнал «Коммерсантъ».

В «серой» зоне увеличилось количество предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, отметили источники. Если раньше были единичные предложения, то теперь счет идет на десятки.

Это связано с неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. В объявлениях в даркнете предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии.

Клиент должен обратиться к посреднику в Тelegram-канал или на электронную почту, после этого посредник получает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую или сим-карту. Продавцу деньги поступают в криптовалюте, в среднем вывод раз в сутки может быть от 100 тысяч рублей. В некоторых случаях комиссия может превышать 50 процентов от суммы провода.

В марте специалисты по кибербезопасности зафиксировали утечку данных банковских карт тысяч россиян. За последние три дня в даркнет были слиты данные более ста тысяч карт из России.