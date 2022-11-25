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05:56, 25 ноября 2022Россия

В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

«Известия»: спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в ноябре вырос на 12–32%

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в ноябре этого года вырос на 12–32 процента. Об этом пишут «Известия».

«Из требований и предложений пользователей самое главное, кроме наличия у артистов собственных костюмов, чтобы они были трезвыми», — отметили представители сервиса маркетплейса услуг YouDo.

Помимо этого, от актеров ожидают готовую развлекательную программу. Поиском Деда Мороза озаботились уже и во многих компаниях.

По информации сервиса, средний чек на услуги ведущих в ноябре почти не изменился — в 2021 году клиенты платили в среднем 6859 рублей за услугу, а в этом готовы отдать 6934 рубля.

На сервисе «Авито» Деды Морозы и Снегурочки разместили уже более шести тысяч объявлений. Средний визит по России стоит от 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что путешествие на Новый год планируют 31 процент россиян. Среди них 16 процентов респондентов хотят поехать в Москву и города Московской области. Столько же опрошенных признались, что намерены провести праздники в городах Золотого кольца, 14 процентов — в Санкт-Петербурге, 13 процентов — в Краснодарском крае.

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Юлия Мискевич
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