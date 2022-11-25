Россиян предупредили о штрафах за перевозку елки

Юрист Цын предупредила о штрафах за несоблюдение ПДД при перевозке новогодней ели

Юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын предупредила россиян о штрафах за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) при перевозе новогодней ели. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, согласно правилам, перевозимый груз не должен ограничивать обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость автомобиля. Необходимо также обратить внимание, чтобы дерево не закрывало фары и регистрационные знаки, а также не мешало восприятию подаваемых рукой сигналов, указала юрист.

В случае, если елка будет выступать более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра, транспортное средство необходимо обозначить знаком «Крупногабаритный груз».

Цын напомнила, что при покупке новогоднего дерева следует попросить продавца предоставить документы вплоть до расписки, так как незаконная вырубка предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы.

Ранее сообщалось, что поставки импортных новогодних елок в Россию из-за санкций и трудностей с логистикой заметно усложнились. В результате, скорее всего, их будет меньше, чем обычно, к тому же они окажутся дороже. Напрямую магазины их завозить не могут, так что за поставки отвечают частные дилеры. Предполагается, что дефицит деревьев сохранится до конца года, а их стоимость может вырасти на 70 процентов.