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19:14, 25 ноября 2022Мир

ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»

WSJ: ЕС усиленно патрулирует трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сразу несколько стран Европы отправляют ВМС на патрулирование трубопроводов, пролегающих у их границ, и реагируют на любые подозрительные вещи. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на несколько источников.

Издание напоминает, что не так давно итальянский минный тральщик ITS Numana проплыл над трубопроводом, по которому природный газ из Северной Африки поступает в Европу, поскольку его гидролокатор обнаружил металлический предмет рядом с одной из линий. Оказалось, что это был ржавый стол.

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Издание подчеркивает, что до недавнего времени ВМС Италии не уделяли много времени осмотру подводных трубопроводов. Ситуация изменилась после того, как на линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» прогремели взрывы, что ряд стран ЕС и Россия считают актом саботажа.

С тех пор защита трубопроводов, энергосистем и газовых терминалов, обеспечивающих свет в Европе и отопление домов, стала приоритетом национальной безопасности на всем континенте, сообщает газета. При этом их протяженность достигает нескольких тысяч миль, линии также пересекают норвежские воды и Средиземное море. Аналитики в области энергетики и безопасности полагают, что на устранение вероятности атак на них, подобных взрывам «Северного потока», потребуются месяцы, если не годы. Это связано с трудностью доступа к трубам.

«Если взрывы "Северного потока" были сигналом, то они достигли своей цели — показать, что [неприятели] могут поразить нас везде, будь то газопроводы или ветряные электростанции», — считает исследователь университета Копенгагена Йенс Венцель Кристофферсен.

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Виктория Кондратьева
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