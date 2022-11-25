В США заявили об обрушении финансов за одно поколение

The American Thinker: финансы США рухнули на всех уровнях управления за одно поколение

Всего за одно поколение финансы США рухнули на всех уровнях управления. Об этом пишет журнал The American Thinker.

«На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается», — заявляется в статье.

Так, в материале отмечается, в 2023 финансовом году Нью-Йорк соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и еще 9,3 миллиарда долларов от Минфина. «Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот», — поясняется в статье.

Авторы напомнили, что государственный долг США составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды — банкроты. «Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну», — заключается в материале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед. По его словам, главы остальных государств аналогично убеждены в состоянии американской экономики. Байден подчеркнул, что за время его президентского срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.