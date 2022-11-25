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04:20, 25 ноября 2022Экономика

В США заявили об обрушении финансов за одно поколение

The American Thinker: финансы США рухнули на всех уровнях управления за одно поколение

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всего за одно поколение финансы США рухнули на всех уровнях управления. Об этом пишет журнал The American Thinker.

«На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается», — заявляется в статье.

Так, в материале отмечается, в 2023 финансовом году Нью-Йорк соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и еще 9,3 миллиарда долларов от Минфина. «Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот», — поясняется в статье.

Авторы напомнили, что государственный долг США составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды — банкроты. «Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну», — заключается в материале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед. По его словам, главы остальных государств аналогично убеждены в состоянии американской экономики. Байден подчеркнул, что за время его президентского срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.

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Марина Совина
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