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19:11, 25 ноября 2022Россия

Путин высказался о привлечении раненных в зоне СВО солдат к работе в военкоматах

Президент Путин заявил, что раненных в зоне СВО солдат привлекут к работе в военкоматах

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Раненных в зоне специальной военной операции (СВО) солдат привлекут к работе в военкоматах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями бойцов, участвующих в СВО. Трансляция встречи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Также Путин отметил, что после возвращения из зоны СВО военнослужащих будет ждать реабилитация и обучение.

«Я уже говорил по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что военные госпитали заполнены на 38 процентов, и отметил, что гражданская инфраструктура готова подключиться к работе с ранеными.

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Марк Леонов
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