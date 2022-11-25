Путин высказался о привлечении раненных в зоне СВО солдат к работе в военкоматах

Президент Путин заявил, что раненных в зоне СВО солдат привлекут к работе в военкоматах

Раненных в зоне специальной военной операции (СВО) солдат привлекут к работе в военкоматах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями бойцов, участвующих в СВО. Трансляция встречи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Также Путин отметил, что после возвращения из зоны СВО военнослужащих будет ждать реабилитация и обучение.

«Я уже говорил по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что военные госпитали заполнены на 38 процентов, и отметил, что гражданская инфраструктура готова подключиться к работе с ранеными.