Пресс-секретарь Песков заявил, что готовность Киева к миру является неверной трактовкой

Готовность киевского режима к миру является неверной трактовкой, так как де-факто Украина не отказалась от планов вернуть Крым военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что Киев неоднократно ещ едо начала специальной военной операции говорил о возвращении Крыма силовым путем.

«И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий России, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — сказал Песков.

Кроме того, считает пресс-секретарь, подобные заявления президента Украины говорят о его неспособности использовать мирные методы для урегулирования ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Киев готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем.

Он подчеркнул, что в случае, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, «то на это не нужно тратить время».