Появились кадры с уничтоженным в Херсоне британским бронеавтомобилем Husky TSV

«Русская весна» опубликовала кадры с уничтоженным британским бронеавтомобилем Husky TSV

Появились кадры с уничтоженным на херсонском фронте британским бронеавтомобилем Husky TSV. Как сообщает «Русская весна», снимки опубликовала украинская сторона.

Предполагается, что боевая машина была уничтожена в ходе боев на правом берегу Днепра.

В начале ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей. Отмечалось, что в районе села Давыдов Брод была замечена колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV и «Козак-2».

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города. Вскоре после завершения маневра Вооруженных сил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.