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10:14, 6 ноября 2022Россия

ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на херсонское направление

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о стягивании бронетехники ВСУ в регион

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в районе села Давыдов Брод была замечена колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV и «Козак-2».

5 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов также сообщил, что работа артиллерии со стороны ВСУ, а также ответный огонь российских военных усилились в Херсонской области. По его словам, были слышны как одиночные разрывы, так и работа ракетных систем залпового огня, а такой активности не наблюдалось в течение последней недели.

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Сергей Истомин
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