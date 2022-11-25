Российский специалист за взятку сделал ложную регистрацию машины для измельчения

В Горно-Алтайске сотрудника Минсельхоза приговорили к семи годам за взятку

В Горно-Алтайске 37-летнего российского специалиста инспекции Министерства сельского хозяйства приговорили к семи годам и десяти дням колонии за взятку в 200 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 2021 года обвиняемый, занимавший в тот момент должность главного специалиста по надзору за техническим состоянием самоходных машин, внес в бланки заведомо ложные сведения о регистрации машины для измельчения Nocamik NSS-33440. При этом осужденный подписал указанные документы от имени своего коллеги, не осведомленного о его преступных намерениях.

23 ноября сообщалось, что замгендиректора НИИ вакцин и сывороток попался на махинации с куриными яйцами