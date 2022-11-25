Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 25 ноября 2022Силовые структуры

Российский специалист за взятку сделал ложную регистрацию машины для измельчения

В Горно-Алтайске сотрудника Минсельхоза приговорили к семи годам за взятку

Фото: СУ СК России по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 37-летнего российского специалиста инспекции Министерства сельского хозяйства приговорили к семи годам и десяти дням колонии за взятку в 200 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 2021 года обвиняемый, занимавший в тот момент должность главного специалиста по надзору за техническим состоянием самоходных машин, внес в бланки заведомо ложные сведения о регистрации машины для измельчения Nocamik NSS-33440. При этом осужденный подписал указанные документы от имени своего коллеги, не осведомленного о его преступных намерениях.

23 ноября сообщалось, что замгендиректора НИИ вакцин и сывороток попался на махинации с куриными яйцами

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возвращении Крыма невоенным путем
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в ОАЭ
Эксперты сравнили судьбу старых водонапорных башен в России и Европе
Кремль дал разъяснение о сроках послания Путина Федеральному собранию
Скептически настроенный мужчина впервые сыграл в лотерею и разбогател
Тренер сборной Бразилии ответил на вопрос об участии Неймара в ЧМ после травмы
Сбивший женщину в Москве на зебре водитель оказался 17-летним подростком
В России на месте пекарен начали открываться алкомаркеты
Девушка сделала татуаж губ и сравнила их с одной частью тела обезьяны
В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.