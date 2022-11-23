Замгендиректора НИИ вакцин и сывороток задержали по делу о взятке

Замгендиректора НИИ вакцин и сывороток попался на махинации с куриными яйцами

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала замгендиректора НИИ вакцин и сывороток, подозреваемого в получении взятки в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По данным издания, высокопоставленный сотрудник НИИ получил миллионы от руководства одной из птицефабрик, которой помог победить в тендере на поставку инкубационного куриного яйца, применявшегося при производстве вакцины от гриппа. Деньги взяточнику передали за несколько лет до задержания.

Махинация вскрылась благодаря совместной операции оперативников регионального ФСБ и сотрудников экономической полиции.

