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18:34, 23 ноября 2022Силовые структуры

Замгендиректора НИИ вакцин и сывороток задержали по делу о взятке

Замгендиректора НИИ вакцин и сывороток попался на махинации с куриными яйцами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала замгендиректора НИИ вакцин и сывороток, подозреваемого в получении взятки в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По данным издания, высокопоставленный сотрудник НИИ получил миллионы от руководства одной из птицефабрик, которой помог победить в тендере на поставку инкубационного куриного яйца, применявшегося при производстве вакцины от гриппа. Деньги взяточнику передали за несколько лет до задержания.

Махинация вскрылась благодаря совместной операции оперативников регионального ФСБ и сотрудников экономической полиции.

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Владимир Седов
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