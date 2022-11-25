Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 25 ноября 2022Бывший СССР

В Харьковской области произошла серия взрывов

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В городе Чугуеве Харьковской области Украины произошла серия взрывов, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области. В частности — в Чугуеве», — говорится в сообщении.

Накануне коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщило, что в Харькове полностью восстановили водоснабжение. Заместитель генерального директора компании Владлен Волков уточнил, что все насосные станции после подачи электроэнергии работают в заданном режиме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Путин вспомнил позицию России по Донбассу в 2014 году
Названы районы-лидеры по снижению цен на новостройки
Цена на российскую нефть резко упала
Бывшего российского полицейского осудят за превышение полномочий
Путин описал противника России на Украине
Путин рассказал о ситуации с обмундированием участников СВО
Путин высказался о результатах подразделения «Барс»
Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
В Харьковской области произошла серия взрывов
Российский спецназ перешел к новой схеме поражения целей на сватовском рубеже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.