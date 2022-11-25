В Харьковской области произошла серия взрывов

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Чугуев Харьковской области

В городе Чугуеве Харьковской области Украины произошла серия взрывов, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области. В частности — в Чугуеве», — говорится в сообщении.

Накануне коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщило, что в Харькове полностью восстановили водоснабжение. Заместитель генерального директора компании Владлен Волков уточнил, что все насосные станции после подачи электроэнергии работают в заданном режиме.