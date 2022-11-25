В Харькове восстановили водоснабжение

Коммунальные службы Харькова сообщили о восстановлении водоснабжения в городе

В Харькове полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщило коммунальное предприятие (КП) «Харьковводоканал» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«КП "Харьковводоканал" оперативно завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах города», — говорится в сообщении. Заместитель генерального директора предприятия Владлен Волков уточнил, что все насосные станции работают в заданном режиме после подачи электроэнергии.

Как он утверждает, потребители бесперебойно снабжаются водой в полном объеме. При этом предприятие предупредило население, что возможны новые отключения водоснабжения, в случае отсутствия электричества.

23 ноября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прекращении работы электротранспорта. По его словам, причиной является отключение света. Также мэр отметил, что были введены дополнительные автобусы на маршруты наземного электрического транспорта.