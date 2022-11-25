Адвокат Макаревича назвал причины присвоения музыканту статуса иноагента

Адвокат Макаревича заявил, что музыканта признали иноагентом из-за интервью Гордону

Адвокат лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Александр Передрук назвал причины присвоения музыканту статуса иноагента. Об этом сообщает РБК.

По словам адвоката, в деле Макаревича не нашли иностранного финансирования, а признание музыканта иноагнетом произошло из-за его позиции, касающейся конфликта на Украине, а также из-за его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — заявил юрист.

Ранее суд отказался снять с Макаревича статус иноагента. О включении музыканта Министерством юстиции в соответствующий реестр стало известно 2 сентября.