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10:34, 25 ноября 2022Культура

Суд отклонил иск Макаревича о снятии статуса иноагента

Суд отказался снять с лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича статус иноагента
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Макаревич оспаривал принятое 2 сентября решение Минюста о признании его иноагентом, однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения. «Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А.В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — заявили в суде.

11 октября сообщалось, что Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

О включении Макаревича Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. Помимо музыканта, в него были добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

Ранее продюсер Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме.

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Дениза Мацаева
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