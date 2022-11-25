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22:02, 25 ноября 2022Из жизни

92-летний любитель пива поделился секретом крепкого брака

The Mirror: выпивающий по кружке пива в день пенсионер поделился секретом крепкого брака

Фото: Shutterstock

92-летний Бернар Бланд из английского города Гримсби, графство Линкольншир, поделился секретом крепкого брака. Об этом сообщает The Mirror.

Бернар и его жена Бетти, которая сейчас живет в доме престарелых, состоят в браке почти 70 лет. «Я познакомился с Бетти в детстве, когда мы оба разносили газеты. Я всегда заканчивал свою работу раньше, чтобы помочь ей», — вспоминает мужчина. По словам Бернара, в их счастливой совместной жизни нет особого секрета, необходимо просто стараться не ссориться из-за мелочей. «Бетти, безусловно, босс. Я просто говорю "да" и киваю в нужные моменты. Она — вся моя жизнь», — утверждает пенсионер.

Бернар выпивает по кружке пива в день в любимом местном пабе Nunsthorpe уже 68 лет с момента его открытия. Там он не раз праздновал день рождения и отмечал годовщину свадьбы с Бетти. Несмотря на то что со временем стоимость напитков увеличилась в десятки раз, любитель пива не собирается останавливаться.

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Недавно друзья Бернара устроили ему сюрприз в любимом пабе на день рождения. «Я был немного подавлен в последнее время. Но, если быть честным, вечеринка действительно подняла мне настроение. Было здорово провести с друзьями свой 92-й день рождения», — говорит пенсионер.

Ранее сообщалось, что дочь уроженцев Гаити, которые прожили в браке 37 лет без ссор, раскрыла секрет крепких отношений родителей. По словам женщины, она ни разу не видела, как ее родители ссорятся.

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Алиса Удовик
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