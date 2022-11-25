Московские медики провели в ДНР и ЛНР более трех тысяч операций

Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

В Донецкой и Луганской народных республиках на постоянной основе посменно работают врачи ведущих московских стационаров. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи — всего более 200 специалистов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Врачи провели в ДНР и ЛНР уже более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов. Кроме того, они помогают в организации стационарной помощи, в установке и настройке медицинской техники, оказывают консультативную поддержку.

В ЛНР и ДНР работают врачи около 30 медицинских организаций московской системы здравоохранения. В их числе специалисты городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ С.П. Боткина, ГКБ В.В. Вересаева и ГКБ В.М. Буянова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.

«С июля в Донецкой и Луганской народных республиках, сменяя друг друга, работают бригады врачей городской клинической больницы им. Вересаева. В общей сложности в ДНР и ЛНР побывало около 20 высококвалифицированных специалистов нашего медучреждения. Это хирурги, сосудистые хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи. Они работают в тесном взаимодействии с врачами этих республик и помогают им осваивать современные высокотехнологичные методы лечения различных заболеваний», — рассказал главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева Игорь Парфенов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отмечал, что налаживание мирной жизни в республиках — задача не только федеральных органов, но и всех регионов.

Москва взяла на себя два самых больших города — Луганск и Донецк. Там столичные специалисты помогают в восстановлении школ и детских садов, инженерных сетей и котельных, транспортных сетей. Основные усилия направлены на поддержание коммунального хозяйства городов-побратимов и подготовку к зимнему отопительному сезону.