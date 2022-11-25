Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински

Мэр Харькова Терехов продолжит обращаться к горожанам по-русски, несмотря на штраф

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на штраф, который на него наложили власти Украины, продолжит обращаться к местным жителям на русском языке, пишет ТАСС.

По его словам, подавляющее большинство жителей города, 80 процентов, говорит по-русски, поэтому он отказывается обращаться к ним по-украински. «Официально буду говорить на украинском языке, а что касается моего диалога с харьковчанами, я буду говорить на русском языке», — подчеркнул он. По мнению политика, в этом вопросе необходимо быть осторожным.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире национального телемарафона. Его обвинили в нарушении закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В качестве наказания предусмотрен штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 92 долларов).