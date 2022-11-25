Еврокомиссия отказалась запрещать покупку российского газа

РИА Новости: Еврокомиссия опровергла возможность запрета на покупку российского газа

Механизм совместных закупок газа, который продвигает руководство Евросоюза, не предусматривает запрета на закупки российского топлива отдельными странами региона. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель Еврокомисcии.

По его словам, контракты с Россией сделают невозможными только в рамках готовящегося механизма. Над полным запретом, рассказал ранее журналистам другой представитель ЕК, еврочиновники не работали и не работают.

Накануне, 24 ноября, стало известно, что министры энергетики ЕС предварительно согласовали создание новой платформы для переговоров в период 2023-2024 годов. Окончательно утвердить план предполагается в середине декабря.

Идею совместных закупок Еврокомиссия выдвинула в середине октября в качество одного из способов преодоления энергетического кризиса в регионе. Предполагается, что механизм позволит приобрести до 13,5 миллиарда кубометров, что составляет около 15 процентов от плана по заполнению резервов. В Совете ЕС указывают, что инициатива даст рычаги воздействия на поставщиков, а также снимет излишнюю конкуренцию за топливо между странами союза.

Ранее глава отдела сжиженного природного газа (СПГ) по азиатскому региону крупного сырьевого трейдера Vitol Сид Бамбавале предположил, что энергетический кризис продлится в Европе еще несколько лет, однако заметил, что его масштабы окажутся относительно небольшими.