Масштабы грядущего энергокризиса в Европе назвали небольшими

FT: представитель Vitol предупредил Европу о продлении энергетического кризиса на 2-3 года

Энергетический кризис в Европе может продлиться в течение нескольких лет, заявил глава отдела сжиженного природного газа (СПГ) по азиатскому региону крупного сырьевого трейдера Vitol Сид Бамбавале, пишет Financial Times (FT). При этом представитель компании назвал масштабы грядущих проблем незначительными.

Он рассказал, что Европа будет находиться в состоянии «небольшого» кризиса в течение следующих двух или трех лет, однако предупредил, что региону не следует «развивать ложное чувство безопасности».

Участники энергетического рынка сходятся во мнении, что для минимизации последствий кризиса странам Европы необходимо снизить спрос и обеспечить новые поставки газа на замену российскому топливу. В текущем году регион смог успешно повысить энергетическую безопасность — поспособствовала теплая погода и быстрые темпы заполнения газовых хранилищ. Однако в странах начали опасаться нехватки поставок топлива следующим летом, что может привести к холодной зиме в следующем году.

Волнения на рынках возникли из-за практически полного прекращения экспорта газа из России, которая раньше была главным поставщиком топлива в Европу. К тому же недавно «Газпром» предупредил, что начнет уменьшать поставки через территорию Украины из-за ситуации с пропажей газа. Эксперты считают, что в следующем году российский трубопроводный газ в Европу будет поставляться в минимальных объемах, поэтому страны должны диверсифицировать импорт и продолжать сокращать потребление топлива.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза захотели установить предельную верхнюю цену на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или 3000 долларов за тысячу кубометров, по текущему курсу по контракту на месяц вперед. Указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Однако многие выступают против данной меры. В европейской энергетической бирже ICE заявили, что потолок цен может «привести к значительному увеличению маржи, что рискует дестабилизировать рынок», а в Польше ограничение закупочной стоимости топлива сочли шуткой.