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15:27, 25 ноября 2022Экономика

Силуанов оценил степень вмешательства государства в экономику России

Глава Минфина Силуанов заявил, что российскую экономику нельзя назвать нерыночной

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российскую экономику нельзя считать нерыночной, ответил на заявление США об отзыве статуса рыночной экономики у России глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. Его слова передает ТАСС.

«Решение чисто политизировано, понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах», — оценил он. Силуанов добавил, что при этом правительство оказывает меры поддержки различным отраслям экономики, делая это на «абсолютно рыночных основаниях».

Министр посоветовал странам, которые вводят ограничения в отношении России, проанализировать их действия с точки зрения рыночности и нерыночности. «Потому что ограничения в отношении Российской Федерации, в отношении расчетов, в отношении заморозки резервов и активов наших компаний, заморозка торговых отношений — это разве является рыночными методами работы, в рамках той же ВТО, в которую мы все входим? Конечно, нет», — заявил он.

В дополнение к сказанному глава Минфина назвал обсуждения ограничений цен на сырьевые товары на мировых рынках «"апофеозом", в кавычках, рыночных правил и принципов взаимоотношений». Силуанов заключил, что в ответ на любые ограничения реагировать начнут в первую очередь цены на эти товары.

О решении США перестать оценивать российскую экономику как рыночную в своих антидемпинговых процедурах стало известно 10 ноября. Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году. До присвоения статуса российская экономика сталкивалась с повышенными антидемпинговыми пошлинами, что ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.

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Мария Грушко
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