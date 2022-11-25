В Москве улучшат качество жизни 30 тысяч человек

Заммэра Ракова объявила победителей конкурса грантов «Москва — добрый город»

В Москве 90 некоммерческих организаций (НКО) получат правительственные гранты в рамка конкурса «Москва — добрый город». Почти треть конкурсантов участвовали в нем впервые, 12 процентов из них стали победителями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 2023 года 90 победителей конкурса начнут реализацию инициатив, которые помогут улучшить качество жизни порядка 30 тысяч горожан.

«Всего экспертную оценку прошли 484 заявки НКО и было проведено более 1,5 тысячи экспертиз. К нам поступило много интересных и актуальных проектов, многие из которых получили заслуженные высокие баллы. Конкуренция среди НКО сильно возросла, значительно улучшилось качество заявок», — отметила заммэра.

Высокие результаты стали возможны благодаря подготовке в Школе грантов. Ее участники имели возможность ознакомиться с тонкостями оформления проектов и особенностями текущего года.

400 000 000 рублей составил грантовый фонд конкурса

«Большие» гранты — от 5 до 10 миллионов рублей — получили 29 НКО. На них выделят около 204 миллионов рублей. Среди победителей есть такие организации, как РООИ «Радость», АНО «Дом друзей», «Справедливая помощь Доктора Лизы», благотворительный фонд «Второе дыхание» и другие.

«Средние» гранты — от 1 до 5 миллионов рублей на общую сумму свыше 184 миллионов — получат 48 организаций. Лучшие результаты показали благотворительные фонды «Виктория», «Дом с маяком», «Лучшие друзья», Национальный фонд развития здравоохранения, занимающийся вопросами донорства крови и ее компонентов, движение «Даниловцы» с проектом по привлечению подростков в социальное волонтерство и другие столичные НКО.

«Малые» гранты — до 1 миллиона рублей — выдадут 13 НКО. Общая сумма поддержки этих проектов — 12 миллионов рублей. В числе победителей — благотворительные фонды «Добросердие» и «Дом слепоглухих».

Конкурс грантов «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. Организатором выступает департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. За четыре года победителями стали 464 НКО, которым было предоставлено 1,6 миллиарда рублей.