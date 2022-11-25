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13:29, 25 ноября 2022Мир

В ООН заявили об отсутствии реакции на расстрел российских военнопленных

Гатилов заявил, что РФ не получила реакции от правозащитников на расстрел военнопленных

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Россия пока не получила никакого ответа от международных правозащитных организаций на обращения в связи с расстрелом военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отсутствии реакции правозащитников заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, его слова передает ТАСС.

«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — высказался дипломат.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Виктория Кондратьева
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