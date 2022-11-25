В ООН заявили об отсутствии реакции на расстрел российских военнопленных
Гатилов заявил, что РФ не получила реакции от правозащитников на расстрел военнопленных
Россия пока не получила никакого ответа от международных правозащитных организаций на обращения в связи с расстрелом военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отсутствии реакции правозащитников заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, его слова передает ТАСС.
«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — высказался дипломат.
18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.