Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:10, 25 ноября 2022Экономика

Россия начала поставлять нефтепродукты в Южную Корею через Тунис

Reuters: Южная Корея увеличила закупки российских нефтепродуктов с помощью Туниса

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Нефтепродукты из России по-прежнему поступают в Южную Корею в значительном объеме, однако теперь они идут не напрямую, как в прошлые годы, а через Тунис. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv пишет Reuters.

В материалах указывается, что южнокорейские компании нарастили закупки лигроина (нафта, горючая смесь жидких углеводородов) в Тунисе, в то время как Россия резко увеличила поставки туда же.

Вице-президент Rystad Energy Маниш Сейвал полагает, что необычные торговые маршруты объясняются в первую очередь западными санкциями, введенными после начала вооруженного конфликта на Украине.

В 2021 году Южная Корея, крупнейший в мире импортер нафты, закупила в России 590 тысяч тонн топлива, то есть примерно четверть всего объема. В прошлом месяце азиатская страна купила 82 тысячи тонн в Тунисе, хотя за весь прошлый год оттуда не было поставлено ни одной партии. Кроме того, Тунис почти не покупает нафту для собственных нужд, однако с августа по ноябрь 2022 года импортировал 410 тысяч тонн топлива из России.

В южнокорейском правительстве отказались прокомментировать эти данные. Официальные представители Туниса проигнорировали запрос на комментарий, однако источник в министерстве энергетики подчеркнул, что страна не импортирует, а экспортирует нефтепродукт. В прошлом году Тунис в среднем отправлял на экспорт 21 тысячу тонн нафты в месяц, чаще всего в Европу.

Ранее сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Таким образом они решили перестраховаться от возможных перебоев в поставках, что связано со скорым вступлением в силу санкций Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной
Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье
Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»
64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта
Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства
В VK поздравят всех матерей
Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе
Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.