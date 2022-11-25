Россия начала поставлять нефтепродукты в Южную Корею через Тунис

Reuters: Южная Корея увеличила закупки российских нефтепродуктов с помощью Туниса

Нефтепродукты из России по-прежнему поступают в Южную Корею в значительном объеме, однако теперь они идут не напрямую, как в прошлые годы, а через Тунис. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv пишет Reuters.

В материалах указывается, что южнокорейские компании нарастили закупки лигроина (нафта, горючая смесь жидких углеводородов) в Тунисе, в то время как Россия резко увеличила поставки туда же.

Вице-президент Rystad Energy Маниш Сейвал полагает, что необычные торговые маршруты объясняются в первую очередь западными санкциями, введенными после начала вооруженного конфликта на Украине.

В 2021 году Южная Корея, крупнейший в мире импортер нафты, закупила в России 590 тысяч тонн топлива, то есть примерно четверть всего объема. В прошлом месяце азиатская страна купила 82 тысячи тонн в Тунисе, хотя за весь прошлый год оттуда не было поставлено ни одной партии. Кроме того, Тунис почти не покупает нафту для собственных нужд, однако с августа по ноябрь 2022 года импортировал 410 тысяч тонн топлива из России.

В южнокорейском правительстве отказались прокомментировать эти данные. Официальные представители Туниса проигнорировали запрос на комментарий, однако источник в министерстве энергетики подчеркнул, что страна не импортирует, а экспортирует нефтепродукт. В прошлом году Тунис в среднем отправлял на экспорт 21 тысячу тонн нафты в месяц, чаще всего в Европу.

Ранее сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Таким образом они решили перестраховаться от возможных перебоев в поставках, что связано со скорым вступлением в силу санкций Евросоюза.

