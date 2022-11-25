Модель OnlyFans заработала состояние благодаря комментариям ненавистников

Модель OnlyFans заявила, что негативные комментарии в TikTok помогли заработать состояние

Модель OnlyFans Ребекка Гудвин заявила, что заработала состояние благодаря интернет-троллям. Ненавистники писали множество негативных комментариев на ее странице в TikTok, в результате чего алгоритмы платформы, отреагировав на активность пользователей, начали продвигать профиль Гудвин, сообщает Daily Star.

В ролике, опубликованном в TikTok 23 ноября, девушка смеется, сидя в дорогом автомобиле. «Когда ты даже не особо красивая, но заработала миллионы на том, что люди издевались над тобой так сильно, что продвинули тебя в алгоритмах», — подписала она ролик.

Гудвин объяснила, что некоторое время назад ее страницу, на которой она рассказывает о работе моделью, заполонили интернет-тролли. Они заявляли, что девушке нужно найти другую работу, и утверждали, что ее детей будут бить в школе из-за карьеры матери. Однако многочисленные комментарии продвинули страницу в алгоритмах и привлекли новых подписчиков.

Многие подписчики похвалили модель в комментариях. «Я никогда так не гордился незнакомцем! Молодец», — написал один юзер. «Ты великолепна! Не понимаю ненависти к любому, кто нашел свою нишу и изменил свою жизнь к лучшему», — добавил другой комментатор.

Ранее другая модель OnlyFans Алау Хаф пожаловалась на блокировку своих аккаунтов приложениями для знакомств Tinder, Hinge и Bumble. По ее словам, страницы в сервисах были заблокированы без объяснения причин. Она утверждает, что такая мера была могла быть принята в связи с тем, что она «слишком привлекательна», из-за чего пользователи принимают ее профили за фейковые.