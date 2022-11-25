Путин назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил оружейников за ударный труд

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в честь 15-летия корпорации «Ростех» назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил российских оружейников за ударный труд. Его слова приводит ТАСС.

«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие — это оружие победы», — заявил глава государства.

Президент обратился к коллективам оружейных заводов и выразил им благодарность за стремление укрепить оборону России, чтобы военнослужащие на передовой и на полигонах получали все необходимое.

Ранее Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Он подчеркнул, что ключевой задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных сил России, в первую очередь частей и подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

