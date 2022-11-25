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23:58, 25 ноября 2022Россия

Путин назвал русское оружие оружием победы

Путин назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил оружейников за ударный труд
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в честь 15-летия корпорации «Ростех» назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил российских оружейников за ударный труд. Его слова приводит ТАСС.

«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие — это оружие победы», — заявил глава государства.

Президент обратился к коллективам оружейных заводов и выразил им благодарность за стремление укрепить оборону России, чтобы военнослужащие на передовой и на полигонах получали все необходимое.

Ранее Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Он подчеркнул, что ключевой задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных сил России, в первую очередь частей и подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

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Марина Совина
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