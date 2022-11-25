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09:15, 25 ноября 2022Россия

Кремль дал разъяснение о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил об отсутствии сроков оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Точных сроков оглашения послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию на данный момент нет. Такое разъяснение дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что точные даты отсутствуют, но, как только что-то прояснится, Кремль сообщит.

До этого Песков рассказал, что дата и формат большой пресс-конференции Путина зависят от сроков послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента России тогда подчеркивал, что как только будет назначена дата послания Федеральному собранию, «родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам».

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.

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Анна Щербакова
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