В Госдуме предупредили о риске организации беспорядков в России

Депутат Затулин предупредил об опасности организации Западом беспорядков в России

Есть риски, что в случае установления перемирия с Украиной противник воспользуется паузой в боевых действиях не только для восстановления сил, но и для провокаций внутри России. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, Запад использует любые передышки в своих интересах, чтобы попробовать дестабилизировать ситуацию, а также попробовать раскачать ситуацию внутри России.

Украина и западные страны могут воспользоваться настроениями россиян, поэтому гражданам необходимо соблюдать меру в критике, добавил Затулин. В противном случае ситуация может обернуться «1917-м», подчеркнул он. «Собственно говоря, те, кто критикует, исходят из желания победить? Но тогда они должны понимать, что у них есть ограничения определенные — они не должны делать так, чтобы их критика приобретала разрушающий характер», — заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times сообщил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. По словам украинского лидера, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.