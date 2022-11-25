Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:56, 25 ноября 2022Россия

В России сократилось количество IT-преступлений

RT: в России количество IT-преступлений в 2022 году сократилось на 5,6%

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России за период с января по октябрь 2022 год сократилось количество преступлений, которые были совершены с использованием IT-технологий, на 5,6 процента. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 429,2 тысячи преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации.

Среди регионов с низкими темпами прироста зарегистрированных преступлений в интернете названы Ненецкий АО (-33,8 процента), Чеченская Республика (-32,9 процента), Республика Калмыкия (-31 процент), Оренбургская область (-25,1 процента) и Республика Хакасия (-23,2 процента).

В 2021 году прирост таких преступлений был зафиксирован в Еврейской АО, Новосибирской, Рязанской, Ивановской и Архангельской областях.

Ранее директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов предупредил россиян о частом виде мошенничества в мессенджере Telegram. «Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональные данные военнослужащих и [якобы] узнать, не попали ли они в плен», — отметил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Банкет Макрона расценили как сигнал для США
Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии
Две европейские страны поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок
Бывший дом Мэрилин Монро и ее мужа решили продать со скидкой
Гинеколог предупредила женщин об опасности мастурбации овощами и фруктами
Врач одурманил двух пациенток веселящим газом и изнасиловал
В России сократилось количество IT-преступлений
Жестокое обращение москвички с собакой возмутило россиян
Раскрыты лучшие способы заставить ребенка заснуть
Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.