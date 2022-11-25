Бывшего российского полицейского осудят за превышение полномочий

Экс-полицейского в Тамбове осудят за превышение полномочий и передачу патронов

В Тамбовской области суд рассмотрит дело бывшего начальника линейного пункта полиции в аэропорту «Тамбов» о превышении полномочий и передаче боеприпасов. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранитель для повышения показателей попросил знакомого с судимостью пронести через рамку металлодетектора в здание аэровокзала боевые патроны. Сотрудник МВД пообещал мужчине денежное вознаграждение. Бывший заключенный согласился, тогда фигурант передал ему патроны.

3 января полицейский организовал задержание «преступника», было возбуждено дело. Сотрудники УФСБ России по региону выявили незаконную деятельность фигуранта.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию») и статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Дело в отношении невинного гражданина прекратили, а правоохранителя уволили.