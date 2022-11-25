Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 25 ноября 2022Бывший СССР

Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше

Кулеба заявил о данных, подтверждающих непричастность Украины к падению ракеты в Польше

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Киев располагает данным, которые подтверждают, что ракета, упавшая в селе в Польше, была не украинской. О новых подробностях инцидента сообщил в интервью Le Parisien глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины заявил, что республика «очень открыто» участвует в расследовании. «Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, согласно которой, это не наша ракета», — заявил Кулеба.

Падение двух ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. При этом Украина обвиняла в атаке Россию.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше
Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть
В России заявили о достигшей апогея политизации в ЮНЕСКО
Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену
США сообщили о передаче Украине 80 электрогенераторов
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана признали иноагентом
Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински
Путин после встречи с матерями военнослужащих поговорил Кадыровым
Путин заверил в достижении целей спецоперации на Украине
Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.