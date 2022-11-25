Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше

Кулеба заявил о данных, подтверждающих непричастность Украины к падению ракеты в Польше

Киев располагает данным, которые подтверждают, что ракета, упавшая в селе в Польше, была не украинской. О новых подробностях инцидента сообщил в интервью Le Parisien глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины заявил, что республика «очень открыто» участвует в расследовании. «Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, согласно которой, это не наша ракета», — заявил Кулеба.

Падение двух ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. При этом Украина обвиняла в атаке Россию.