CCTV: встреча президента Франции Макрона с европейским бизнесом стала сигналом для США

Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, стал четким сигналом для США о том, что Европа намерена защищать свои национальные интересы и автономию. Такое мнение выразил автор материла для Центрального телевидения Китая (CCTV).

В статье говорится, что это был не просто ужин для представителей бизнеса, а «горькая попытка удержать их во Франции».

Так, на фоне обеспокоенности Евросоюза из-за перемещения местных промышленных предприятий в США Макрон попытался послать бизнесменам сигнал: «оставайтесь, не надо уходить», поясняет CCTV.

При этом все больше европейских лидеров видят «истинный расчет США» в использовании кризиса на Украине для ослабления стратегической автономии Европы, а также в наживе на энергетическом кризисе и перемещении европейской промышленности.

Автор добавил, что ЕС таким образом пытается отойти от «плясок под дудку США». «Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом», — заключил он.

В сентябре министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что удержание роста цен на газ и электричество для населения и бизнеса в районе 15 процентов в 2023 году будет стоить властям Франции 16 миллиардов евро. Из них 11 миллиардов потратят на решение проблем с ценами на газ, а пять миллиардов — на электричество.